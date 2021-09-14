İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Narkotik köpeği buldu TIR dorsesinde yakalandı

Bursa’da narkotik köpekleriyle yapılan operasyonda TIR dorsesinde 122 gram uyuşturucu yakalandı.

Bursa'da narkotik köpekleriyle yapılan operasyonda TIR dorsesinde 122 gram uyuşturucu yakalandı.


İznik ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren ve teknik takip yapan İznik Polisi; hakkında daha önce işlem yapılan M.O isimli şahsın kullandığı TIR'a operasyon yaptı.


Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda TIR'dan 30 gram met, 33 gram esrar, 49 gram selvi, hassas terazi, ve aparatlar yakalandı.


Operasyonda gözaltına alınan M.O sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.