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Narkotik polisinden baskın: 5 gözaltı

Bursa narkotik polisi, torbacılık yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahısları yakalayarak ifadelerini aldı. Şahısların ifadelerinden yola çıkan polis, bu şahıslara uyuşturucu sattıkları iddia edilen 5 kişiyi takibe aldı. Yapılan takipler neticesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen O.K, M.V.Ö, S.T, U.A. ve D.A. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 180 gram metamfetamin, 1 adet de hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi.

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