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Narkotik polisinden zehir tacirine drone'lu baskın

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 1 kilo uyuşturucu ve çok sayıda kesime hazır esrar ele geçirildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 1 kilo uyuşturucu ve çok sayıda kesime hazır esrar ele geçirildi. Drone ile izlenen şüpheli narkotik polisinin ani baskınıyla suçüstü yakalandı.



Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren narkotik timleri Samet O. (25) isimli şahsı takibe aldı. Drone ile izlenen şüpheli narkotik polisinin ani baskınıyla suçüstü yakalandı. Üzerinde 1 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda kesime hazır esrar ele geçirilen satıcı gözaltına alındı. Samet O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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