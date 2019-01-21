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Nasreddin Hoca öğrencilerle buluştu

Bursa’nın Gemlik Belediyesi, öğrencilere unutamayacakları bir yarı yıl tatili yaşatacak.

Bursa'nın Gemlik Belediyesi, öğrencilere unutamayacakları bir yarı yıl tatili yaşatacak.


Gemlik Belediyesi tarafından çocukları ücretsiz olarak tiyatro ile buluşturacak olan “Sömestir Tiyatro Şenliği” Nasrettin Hoca Tiyatrosu'yla başladı.Bursa Sanat Tiyatrosu oyuncuları tarafından öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 2 defa sergilenen oyuna çocuklar kadar büyükler de ilgi gösterdi. Nasreddin Hoca'nın çeşitli fıkralarının harmanlaştırılarak oyunlaştırıldığı tiyatroda çocuklar eğlenerek öğrendi. Tiyatro sonunda oyuncular, çocuklarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.


Şenlik 1 Şubat Cuma günü İbiş ile Memiş tiyatro oyunu ile tamamlanacak. Şenliklerde ayrıca hediye dağıtımları ile birlikte çocuklara özel çeşitli sürprizlerde yapılacak.

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