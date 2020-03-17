İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ne düğünden vazgeçtiler ne de tedbir almaktan...

Bursa’da bir sokak düğününe katılanlar, medikal tulumla davul zurna eşliğinde oynayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bursa'da bir sokak düğününe katılanlar, medikal tulumla davul zurna eşliğinde oynayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.


Bursalılar ne eğlenceden vazgeçiyor ne de tedbir almaktan. Bir sokak düğününde kaydedilen görüntülerde gençlerin medikal tulum ve maske giymesi dikkat çekti.


Gönüllerince eğlenen; damatla gelini bu mutlu gününde yalnız bırakmayan arkadaşları bir farkındalık yaşatmak istediklerini söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.