Ne maske ne mesafe...Kızlar saç saça baş başa böyle birbirine girdi

Bursa'da iki grup kızın bir parkta erkek yüzünden tekme tokat kavga ettiği anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kızların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gibi maske takmadıkları da ortaya çıktı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki kız grubu, bir parkta buluştu. İddiaya göre iki grup arasında 'erkek arkadaş' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, saç saça baş başa giren kızların kavgası kameraya yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.