Neşet Ertaş Bursa'da konserle anıldı

Bursa'da Neşet Ertaş Anısına Konser Düzenlendi. Konsere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'da katıldı.

Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü ve Kırşehir Abdallar Topluluğu, "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş'ın anısına konser verdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konseri Şef Altan Göl yönetti. Konsere katılan Başkan Aktaş, çalınan müziğe alkışlarla eşlik etti.Konserde, Kırşehir Abdallar Topluluğu ve Türk Halk Müziği Bölümü solistleri Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Gecede Neşet Ertaş'ın "Köprüden Geçti Gelin", "Kendim Ettim Kendim Buldum"gibi eserleri müzikseverler tarafından beğeni kazandı. Katıldığı konserde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Rahmetli Neşat Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'de dünyaya geldi. Babası da saz sanatçısı 8 yaşındayken saz ve keman çalmayı öğrenmiş, 7-8 yıl Kırşehir, Yozgat ve Çorum ahalisinde programlara katılıp eğitim hayatına hiç başlamadan evine ekmek temin etmeye çalışmış, dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, kendisine devlet sanatçılığını teklif ettiğinde oda şu cevabı vermiş zaten herkes bu devletin sanatçısı değil mi diyerek devlet sanatçısı ünvanını reddetmiş Neşat Ertaş, böyle birisi siz sanatınızı, mesleğinizi ve siyasetinizi iyi icra ederseniz bürokratlığınızı iyi yaparsanız bekli sizi o yıllarda sizi anlamazlar ama sonra ki yıllarda bu akşam olduğu gibi geniş kitleler böyle bir araya gelir sizi rahmetle ve yaptığınız icraatlarınız la anar” dedi.