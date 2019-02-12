Neşet Ertaş'ı anma gecesinde izdiham

Bursa'da Marmara Yozgatlılar Federasyonu'nca düzenlenen Neşet Ertaş Kültür Sanat Gecesi, binlerce kişiyi buluşturdu. Merinos Osmangazi Salonu'nu dolduran vatandaşlar izdiham oluştururken, Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aslan, "Mütevazi kişiliği ile ünü ülke sınırını aşan merhum Neşet Ertaş Unesco tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan edilmiştir. Çağımızda savaşın, yıkımın, umutsuzluğun her alanda yükseldiği bir ortamda Neşet Ertaş gibi bir değere muhtaç olduğumuz görülüyor" dedi.

Müzikseverlerin türkülere eşlik ettiği geceye Eski Bakanlardan Lütfullah Kayalar, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Yer bulamayan Neşet Ertaş hayranları ise 3,5 saat boyunca devam eden etkinlikte yere oturmak zorunda kaldı.

Federasyon Başkanı Ahmet Aslan, Neşer Ertaş'ın ilhamını yoksullukla ve acı dolu hayatından aldığını hatırlatarak, " O üzüntüsünü, sevincini, sevgisini ve hasretini türkülere dökmüş, sazıyla teselli bulmuştur. O sadece iyi bir saz ve söz ustası olmanın yınısıra, kardeşliğe çağrı yapan yeri doldurulamaz bir halk ozanıdır. Bozkır'ın Tezenesi bundan 6 yıl önce susmuş olsa da o tezeneden çıkan ses sonsuza kadar bozkırlardan gökyüzüne doğru yankılanmaya devam edecektir" dedi.

Aslan, Fedarasyon olarak üniversite öğrencilerine burs verdiklerini, Ramazan ayında 500 adet erzak kartı dağıttıklarını, her sene Arabaşı Gecesi tertiplediklerini hatırlatarak, "Bursa'da ekonomik sebeplerle yuva kuramayanların imdadına yetişiyoruz. Türkmen ailelerine sahip çıkıyoruz. Eylül ayında da Nida Tüfekçi gecesi tertipleyeceğiz. Davetimize yoğun programları dolayısıyla katılamayan ancak tebriklerini ileten tüm devlet büyüklerimize de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gecede Neşet Ertaş'ın "Köprüden Geçti Gelin", "Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan"ve "Kendim Ettim Kendim Buldum"gibi eserleri müzikseverler tarafından beğeni kazandı. Katıldığı konserde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Rahmetli Neşat Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'de dünyaya geldi. Babası da saz sanatçısı 8 yaşındayken saz ve keman çalmayı öğrenmiş, 7-8 yıl Kırşehir, Yozgat ve Çorum ahalisinde programlara katılıp eğitim hayatına hiç başlamadan evine ekmek temin etmeye çalışmış, dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, kendisine devlet sanatçılığını teklif ettiğinde oda şu cevabı vermiş zaten herkes bu devletin sanatçısı değil mi diyerek devlet sanatçısı ünvanını reddetmiş Neşat Ertaş, böyle birisi siz sanatınızı, mesleğinizi ve siyasetinizi iyi icra ederseniz bürokratlığınızı iyi yaparsanız bekli sizi o yıllarda sizi anlamazlar ama sonra ki yıllarda bu akşam olduğu gibi geniş kitleler böyle bir araya gelir sizi rahmetle ve yaptığınız icraatlarınızla anar” dedi.