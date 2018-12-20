Nesli tükenen hayvanlar çalı çırpıyla yeniden vücut buldu

Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Rengin Solmaz Sönmez'in yürüttüğü Ana Sanat Atölye Heykel Dersi öğrencileri, nesli tükenen hayvanları doğal malzemelerle heykelleştirdi. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Galerisinde açılan sergide öğrenciler Hayriye Alıcı, Efkan Büyükada, Furkan Demirci, Esra Doğangül, Emre Can Korkmaz, Beyza Salcı, Bergin Tokaki ve Metin Uslu, parçadan bütüne yaklaşımıyla, tahta parçaları, çalı, dal, kozalak gibi tabiî malzemeleri tellerle birleştirerek hayvan heykelleri yaptı. Öğrenciler bu heykelleri sergiledi. Günümüzde ekolojik dengenin “insan” tarafından hızla bozulması sebebiyle nesli tükenen hayvanları konu alan sergi, 22 Aralık gününe kadar görülebilecek.