Nevruz ateşi tüm Bursa'yı ısıtıyor

Bursa kent merkezinde 21 Mart Nevruz Bayramı'nda start alan 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti kutlamaları, tüm ilçeleri sarıyor. Nevruz coşkusu, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde kortej yürüyüşleri ve halk dansları gösterileriyle yaşandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'yı, bu unvana layık ayrıcalıklı etkinliklerle buluşturmaya başladı. Etkinliklerin resmi açılışını 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarıyla başlatan Büyükşehir Belediyesi, Nevruz coşkusunu tüm ilçelerde yaşatıyor. Kent merkezinin ardından ilk ilçe etkinliği Karacabey ilçesinde düzenlendi. İlçe stadyumu önünden başlayan kortej yürüyüşüne Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Alanı'nda tamamlanan yürüyüşün ardından Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a semeni verildi. Kuzey Makedonya, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Sırbistan, Kazakistan ve Bulgaristan'dan gelen halk dansları toplulukları da yöresel kıyafetleri ile etkinliğe renk katarken, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bir geleneği yaşatıp, yumurta tokuşturdu. Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerinin ilçelerde de yapılmasının çok anlamlı olduğunu dile getiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Allah Türk'ün yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki kutlamaların adresi ise Adnan Menderes Meydanı oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, İlçe Emniyet Müdürü Rıza Dinç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı kortej yürüyüşü Etibank Parkı'ndan başladı. Yağmura rağmen vatandaşların yoğun katılımıyla yapılan yürüyüşe konuk halk dansları toplulukları ayrı bir renk kattı. Yürüyüşün ardından Adnan Menderes Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Şanlı tarihimizden, geleneklerimizden ve inancımızdan aldığımız güçle Türk dünyasındaki kardeşlerimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Türkiye olarak sadece Türk dünyasının değil, tüm mazlum ve mağdur coğrafyaların umuduyuz. Nevruz Bayramı'nın tüm Türk ve İslam alemine, dünyanın tüm mazlum halklarına barış, huzur, mutluluk, sevgi ve bereket getirmesini diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin inşallah” diye konuştu.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki törende de protokol üyeleri yumurta tokuşturma geleneğini yaşattı. Konuşmaların ardından konuk halk dansları ekiplerinin konser ve dans gösterileri kutlamalarındaki coşkuyu doruğa çıkardı. Yağmura rağmen meydanı dolduran vatandaşlar, etkinlikleri sonuna kadar takip etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerdeki Nevruz Bayramı kutlamaları, İznik, Yenişehir, Keles, Orhaneli, Orhangazi, Gemlik, Kestel ve İnegöl'de devam edecek.