Nevruz coşkusu Bursa'yı saracak

Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin ardından resmi etkinlikler, 21 Mart'ta Nevruz Bayramı kutlamaları ile başlıyor. Kent merkezinin yanı sıra ilçelere göre ayrı ayrı planlanman programlar ile Nevruz coşkusu, bu yıl tüm Bursa'yı saracak.

Büyükşehir Belediyesi, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'yı ‘bu unvana layık ayrıcalıklı etkinliklerle' dünya vitrinine çıkartacak. Bu yıl 4. Dünya Göçebe Oyunları, 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği ve daha pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin resmi startını 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarıyla verecek. Sabah Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak olan etkinlikler kapsamında, Bursa Valisi Yakup Canbolat makamında ziyaret edilecek ve sunum yapılacak. Heykel valilik önünden mehter marşları eşliğinde başlayacak kortej yürüyüşü, Atatürk Caddesi, Tayyare Kültür Merkezi, Uzun Çarşı, Kapalı Çarşı ve Cumhuriyet Caddesi'nin ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erecek. Meydandaki etkinlikler kapsamında ise mehter konseri, demir dövme, ateşten atlama, halk dansları gösterileri ve halk müziği konseri ile devam edecek. Programın kapanışı ise aynı gün saat 19.30'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, İslam Manafov ve Turan Manafzade'nin piyona resitali ile sona edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hem Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerinin hem de Nevruz coşkusunun tüm kenti sarması için ilçelere özel programlar düzenledi. Karacabey'de 23 Mart Çarşamba günü saat 13.00'da, ilçe stadyumu ile Cumhuriyet Alanı arasında kortej yürüyüşü yapılacak. Aynı gün Mustafakemalpaşa'da saat 15.00'daki kortej yürüyüşü ise Etibank Parkı'ndan başlayıp Adnan Menderes Meydanı'nda sona erecek. İznik'te 24 Mart Perşembe günü saat 14.00'da Lefke Kapı'dan başlayacak kortej yürüyüşü, Milli İrade Meydanı'nda sonlanacak. Aynı gün Yenişehir'de saat 17.00'da İznik Caddesi Bulvarı'ndan başlayacak yürüyüş, Heykel'de tamamlanacak. Keles'te 25 Mart Cuma günü saat 11.00'da 1. Murat Okulu bahçesinden başlayacak yürüyüş, Hükümet Konağı önünde tamamlanacak. Aynı gün Orhaneli'nde saat 14.00'da Zafer Caddesi'nde başlayacak yürüyüş, 9 Eylül Meydanı'nda sona erecek. Orhangazi'deki etkinlikler, 26 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Siteler Bölgesi Armagaz'dan kortejle başlayacak ve Cumhuriyet Alanı'nda yürüyüş sona erecek. Aynı gün Gemlik'te saat 18.00'da Atatürk Spor Salonu'ndan başlayacak yürüyüş, İskele Meydanı'nda tamamlanacak. 27 Mart Pazar günü ise Kestel, İnegöl ve Osmangazi'de etkinlikler yapılacak. Kestel'de saat 13.30'da belediye binası önünden başlayacak yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son bulacak. İnegöl'de saat 17.00'da AVM'den start alacak yürüyüş, Heykel önünde bitecek. Osmangazi'de de gün boyu devam edecek etkinliklerin adresi ise 1326 Panorama Müzesi olacak.