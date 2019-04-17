Nezihe Meriç ile anılarını paylaştılar

Nilüfer Belediyesi, yılın yazarı olarak belirlediği Nezihe Meriç'i düzenlediği çeşitli faaliyetlerde edebiyat ve sanat tutkunlarıyla buluşturuyor.

Akkılıç Kütüphanesi'nde “Anılar, Tanıklıklar” söyleşisi gerçekleştirildi. 1950'lere eserleriyle damga vuran Nezihe Meriç'i yakından tanıyan Feridun Andaç, Zeynep Altıok Akatlı ve Leyla Ruhan Okyay'ın katıldığı söyleşide konuklar, anılarını ve tanıklıklarını paylaştı.

Nezihe Meriç'in muzip bir yanı ve otoriter bir duruşu olduğunu ifade eden Feridun Andaç, “Yazmak için yaşadığını hissediyordunuz. Nezihe Meriç'i biraz tanımak istiyorsanız, edebiyatçı kişiliğiyle öyküleri ve romanından önce hatıralarını okumak belki onun hem iç coğrafyasını hem de edebî ilişkilerini görebilirsiniz. Çünkü benim gözlemlediğim Nezihe Meriç, insan biriktiren biriydi. Nezihe Meriç, 1950 kuşağı içinde apayrı bir duyarlılık getirmiştir edebiyatımıza” şeklinde konuştu.

Zeynep Altıok Akatlı da, “Benim bir şeyler yazıyor olmamın borçlu olduğum insanlardan biri Nezihe Meriç'tir. Önümdeki rol modeller çok yüksekti. Ben bir şeyler yazayım deyince imtinâ ederim, dururum. Nezihe Meriç, bana ‘Mutlaka yazmalısın' diye eşlik eden kişiydi” diye konuştu.

Nezihe Meriç'in, kendisine annesi kadar yakın biri olduğunu dile getiren Leyla Ruhan Okyay da, yazarın hayatını zenginleştiren bilge bir usta olduğunu söyledi. Nezihe Meriç için estetik ve özgünlüğün büyük önem taşıdığını ifade eden Okyay, “Giysilerinin, takılarının birçoğunu kendisi üretirdi. Nezihe Meriç, yazar olmasaydı mutlaka çok iyi bir modacı, ressam, müzisyen ya da başka bir sanat dalında iyi biri olurdu” dedi.

Nezihe Meriç'in bugüne kadar yeterince tanıtılamamasının üzüntüsünü yaşadığını belirten Leyla Ruhan Okyay, Nilüfer Belediyesi'ne böyle bir etkinlik düzenlediği için de teşekkür etti.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına konuklara hediye verdi.