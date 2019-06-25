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Nihal Sarin'den büyük başarı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç sporcusu Nihal Sarin, Asya şampiyonu oldu.


Yetiştirdiği sporcular, düzenlediği turnuvalar ve elde ettiği başarılarla Türkiye'nin en iyileri arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Satranç Takımı adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün mücadele ettiği Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi kadrosunda yer alan Hindistanlı sporcusu Nihal Sarin Asya'da tarih yazdı. 15 Haziran'da Çin'in Xing Tai şehrinden düzenlenen Asya'nın en iyi 64 sporcusunun katıldığı Asya Yıldırım Satranç Turnuvası'nda Nihal Sarin 5. Seri başı olarak başladı. Oynadığı 9 karşılaşmadan 7 gâlibiyet, 2 beraberlik ile ayrılan genç sporcu turnuvanın namağlup şampiyonu oldu.

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