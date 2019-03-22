Nihat Özdemir: “Bu yıl Limak Holding olarak 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz”

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Uludağ Ekonomi Zirvesi ‘yatırım liderleri' oturumunda konuştu. Özdemir, “İşlerimiz çok iyi gidiyordu. 24 Haziran'da bir seçim geçirdik, yine umutlandık. Her şey iyi gidiyor diye beklerken bir kriz dönemine girdik. Paramız önemli derecede değer kaybetti. Bu kötü yanlarının yanında paramızın değer kaybetmesi ve iç pazarda ihracata dayalı sektörlerde önemli derecede büyümeleri yaşadık. Krizin ardından hükümetimiz yeni ekonomik program yayınladı. Önemli bir programdı. Bu programa herkes tarafından uyulursa krizin kolaylıkla atlatılabileceğini, eski günlerimize dönebileceğini görebiliyorduk. İyi bir büyüme beklediğimiz 2018'de son 3 ve 4. çeyrekte küçülmeler olmasına rağmen ülkemiz yine de büyüdü. 2019 yılında da büyüme öngörülüyor. İlk çeyreğin sonundaki rakamlar hemen hemen aynı şekilde gerçekleşti” dedi.

“Krize yatırım yaparken yakalandık”

2019'un ikinci yarısından itibaren Türkiye'de iyi günlerin geleceğine inandığını dile getiren Özdemir, “Faizlerde düşmeler devam ediyor. Önemli derecede finansman kaynakları var. Enflasyonda düşüşler var. Faizler aşağıya iniyor. Yatırımcı gruplar olarak bizler için iyi haberler. Ağustos ayındaki krize yatırım yaparken yakalandık. Eğer son çeyreğe kalmış olsaydık finansları çok büyük maliyetlerle yapacaktık yada bulamayacaktık. Biz grup olarak bütün finansmanlarımızı ağustos krizinden önce yapmıştık. İnşallah en kısa zamanda 2019'un ikinci yarısından itibaren yatırıma iyi yönde bakacağımız günleri söyleyeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“Limak Holding olarak 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz”

Limak olarak birkaç sektörde çalıştıklarını dile getiren Özdemir, “Bunların en başında inşaat geliyor. Son 10 yıldır dünyanın birçok ülkesinde iş yaptık ve devam ediyoruz. Birçok önemli projeler yaptık. Havalimanını yapıyoruz, aynı zamanda yaptığımız havalimanı bitirmek değil işletmek. Kosova'nın başkenti Priştine ve Senegal'in başkenti Dakar'daki havalimanını işletiyoruz. Kuveyt havalimanını yapıyoruz. 2021 veya 2022'nin başında bitireceğiz. Ana hedefimiz onu da işletmek olacaktır. İstanbul'un yeni havalimanını yaptık. Önemli bir havalimanı yaptık. Buradaki tecrübemizi yurt dışına taşımak istiyoruz. Havacılık sektörü dünyada büyüyor. Son 10 yılda yüzde 10-11 civarında büyüdü ve büyüme devam edecek gibi gözüküyor. Enerji yatırımlarımızda Türkiye'de iyi gidiyor. Ama her şey Türkiye'nin büyümesine bağlı. Turizm yatırımlarımız devam ediyor. 2019 yılında Limak Holding olarak 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye'den ümitliyiz”

Türkiye'den ümitli olduklarını dile getiren Özdemir, “Çok büyük nüfusumuz var. Dünyanın her yerinde birçok Türk yatırımcısını görüyoruz. Eğitimle ilgili son yıllarda atılım yapıyoruz. Bunları bütün dünyada kullanmamız lazım” açıklamasını yaptı.