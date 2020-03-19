İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nikah törenlerine Korona virüs tedbiri

Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs vak’alarının artmasının ardından Sağlık Bakanlığı aldığı önlemlerle göz doldururken, Bursa’da bazı belediyeler nikah törenlerine izleyici alınmayacağını duyurdu.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs vak'alarının artmasının ardından Sağlık Bakanlığı aldığı önlemlerle göz doldururken, Bursa'da bazı belediyeler nikah törenlerine izleyici alınmayacağını duyurdu.


Yıldırım ve Osmangazi Belediyelerinden yapılan açıklamada "T.C. İçişleri Bakanlığı kararı ile sağlık tedbiri kapsamında nikah salonlarımızda geçici bir süre yalnızca gelin-damat ve şahitlerin katılımı ile nikah kıyma işlemi yapılacak" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.