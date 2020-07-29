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Nikâhtan bir gün sonra kazada öldü

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, düğününe günler kalan bir genç hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, düğününe günler kalan bir genç hayatını kaybetti.


Feci kaza, bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Ekrem Cantekin (30), Kızılhisar'dan traktöre yüklediği samanlarla Ebeköy'e dönerken, saman balyalarının sarılı olduğu römorkla birlikte traktör devrildi. Sürücü Ekrem Cantekin ölürken, römorkta bulunan Müslüm Ali Çalışan, Mazlum Ali Çalışan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Ekrem Cantekin'in dün Yenişehir'de Nur Nisan Cantekin (Çetik) ile nikâhlandığı, genç çiftin ağustos ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

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