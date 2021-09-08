NİLSEM el sanatları kurslarında kayıtlar başladı

Nilüfer Belediyesi Sürekli Meslekî Eğitim Merkezi'nin (NİLSEM) giyimden dekoratif el sanatlarına, ahşap süslemeden oyuncak yapımına kadar 22 farklı dalda düzenleyeceği eğitimlere kayıtlar başladı.

Nilüfer Belediyesi Sürekli Meslekî Eğitim Merkezi'nde (NİLSEM) yeni dönem başlıyor. Nilüfer Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 22 ayrı branşta ücretsiz düzenlediği eğitimlere kayıtlar başladı. Bu yıl ev mefruşatı, giyim, deri çanta yapımı, el nakışı, el örgü wayu çanta, takı yapımı, çini boyama, dekoratif dokuma, geri dönüşüm çanta, iğne oyası, hasır sepet örücülüğü, dekoratif el sanatları, amigurimi oyuncak yapımı, kırkyama, koza çiçek, rölyef, keçe aksesuar yapımı, dekoratif ev aksesuarları, dekoratif ahşap süsleme, gümüş kazaziye, filografi, şiş örücülüğü branşlarında düzenlenecek olan kursların her birine pandemi sebebiyle en fazla 12 kişi katılabilecek ve bir kişi, en fazla iki farklı kursa kayıt yaptırabilecek.

NİLSEM'in Fethiye, Üçevler ve Yüzüncüyıl merkezlerinde ekim ayında gerçekleştirilecek kurslarda hafta içi her gün ve cumartesi günü ders verilecek. Kurslar, 2022 yılı Haziran ayına kadar sürecek. Kursiyerlerin el emeği eserleri dönem sonunda sergilenecek. NİLSEM el sanatları kurslarına katılmak isteyenler, https://www.nilufersanatatolye.com/ adresinden başvuru yapabiliyor.