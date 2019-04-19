NİLSEM kursiyerleri eserlerini sergiledi

NİLSEM kursiyerleri el emeği ve göz nuru eserlerini açtıkları sergide beğeniye sundu. Rölyeften ipek kozaya, gümüş kazazdan takı ve el nakışına kadar 16 ayrı branşta ürünlerin yer aldığı sergi, düzenlenen törenle Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'ndaki çok amaçlı salonlarda açıldı. NİLSEM yıl sonu sergisinin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Turhan, NİLSEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gürmeriç, kurs hocaları ve kursiyerler katıldı. 350 kursiyerin bini aşkın eserinin bulunduğu sergiye, vatandaşlar da ilgi gösterdi. Sergi açılışında konuşan Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Halk Eğitim Merkezi'nin de katkısıyla, açıldığı günden bu yana binlerce kursiyerin NİLSEM eğitimlerine katıldığını söyledi. Erdem, “Kadınların, hayatı nasıl değiştirebildiğine tanıklık ettiğimiz bir başarı öyküsü olan NİLSEM, aynı zamanda üretimin, emeğin ve sivil toplum-yerel yönetim iş birliğinin çok güzel bir örneği. Bu eğitimlerle kadınların, eğitim ve üretimle sosyal yaşamın içinde olmalarına imkan tanıyoruz, bütçelerine katkı sağlamalarına destek oluyoruz. Bugüne dek Nilüfer'in merkez ve kırsal mahallelerinde 219 branşta tam 19 bini aşkın kursiyer eğitim imkânı buldu” dedi.

2018-2019 döneminde Nilüfer'de eğitimlerin ve eğitim verilen merkezilerin de arttığına dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, bu sayede daha çok kişiye ulaştıklarını belirtti. Erdem şöyle devam etti:

“2018-2019 eğitim döneminde toplam 256 branşta 4 bin 248 kursiyer eğitimlere katıldı. Güzel olan bir detay da bu kurslara 16 yaşından da 80 yaşından da kadınların katılmış olması.”

NİLSEM'de kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla 2016 yılında NİLSEMDER'in ve ürünlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılması için iktisadî işletmenin hayata geçirildiğini belirten NİLSEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gürmeriç de, bu sayede ürünlerin satışının başladığını belirtti.

Başkan Turgay Erdem daha sonra beraberindekilerle birlikte serginin açılışını gerçekleştirdi. Erdem, sergiyi gezerek ürünleri hayranlıkla izledi. Sergi, 24 Nisan tarihine kadar Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'ndaki çok amaçlı salonda açık kalacak.