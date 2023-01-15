NİLSEM kursiyerleri gümüş kazaz sanatını öğreniyor

Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi'nde (NİLSEM) gümüş kazaz eğitimi alan kursiyerler, bu alanda kendini geliştirme fırsatı buluyor. Geleneksel motiflere modern dokunuşlar yaparak birbirinden özel ürünler elde eden kadınlar, üretimlerini satarak da gelir elde etme imkanı buluyor.

Nilüfer Belediyesi'nin kadınların sosyal hayatın içinde daha fazla yer almalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi (NİLSEM), geleneksel el sanatlarına yönelik nitelikli eğitimlerini sürdürüyor. Açıldığı günden bu yana on binlerce kadının, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını öğrendiği NİLSEM'de, yoğun ilgi gören kurslardan biri de gümüş kazaz örücülüğü oldu. Fethiye, Üçevler ve Yüzüncüyıl mahallelerindeki NİLSEM'de verilen gümüş kazaz eğitimlerine bu yıl 60 kursiyer katılıyor. Nilüfer Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Fatma Kaptan eğitmenliğinde Kasım ayında başlayan gümüş kazaz kursuna katılanlar, çalışmalara ilk olarak bakır tellerle başlayarak, top, zincir, süngü gibi teknikler ile bağlama tekniklerini öğrendi. Eğitim dönemi boyunca el becerilerini geliştiren kursiyerler, gümüş teller kullanarak ekonomik değeri yüksek ürünler elde etmeye başladı. Geleneksel motiflerin yanı sıra modern dokunuşlarla birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük gibi takılar yapan NİLSEM kursiyerleri, göz alıcı taşlarla da bu ürünleri süslüyor. NİLSEM kursiyerleri, bu üretimlerinden ekonomik gelir elde etme fırsatı da buluyor.

Gümüş kazaz eğitimi hakkında bilgi veren eğitmen Fatma Kaptan, NİLSEM'de kursiyerlerle birlikte kuyumcu titizliğiyle çalıştıklarını belirtti. Kaptan, “Kazaziyenin en önemli özelliği, hiç kaynak yapılmadan üretilmesi. Kursiyerler, burada aldıkları eğitimler sayesinde bir yıl gibi kısa bir sürede bu önemli sanatı öğrenebiliyor. Top, zincir, süngü tekniklerini öğrenip, bağlama teknikleriyle bunları birleştiriyoruz. Şems düğümleriyle tasarımlar yapıyoruz. Burada kuyumcu işleri gibi değerli işler yapıyoruz. El becerisi kazanan kursiyerler kolyeler, yüzükler ve bilezikler yapıyor. Burada ayrıca Sivrihisar cebesi, Trabzon hasırı gibi işler de yapılıyor. Bazı kursiyerler ürünlerini satıp, aile bütçelerine katkı da sağlıyor” diye konuştu.

NİLSEM'de çini boyama, minyatür, miyoki takı ile deri ve wayu çanta yapımı, ipek koza, amigurumi oyuncak ve kırkyama, dekoratif dokuma ile ev tekstili gibi çok çeşitli branşlarda eğitimler de veriliyor. Nilüfer Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kaliteli ve nitelikli eğitimlerin verildiği NİLSEM'de kurslar, hafta içi ve cumartesi günleri saat 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. NİLSEM'de, haziran ayına kadar devam edecek olan mevcut kurslar için yeni üye kaydı alınmıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, dönem sonunda Nilüfer Halk Eğitim Merkezi'nden sertifika almaya hak kazanıyor.