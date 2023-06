NİLSEM kursiyerlerinin eserleri göz kamaştırdı

Açıldığı günden bu yana 30 bini aşkın kursiyere hizmet veren Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi'nde (NİLSEM) bir dönem daha sona erdi. NİLSEM'in 301 branşta açtığı kurslarda eğitim alan kadınlar, dönemi yıl sonu sergisiyle tamamladı. Binden fazla özel çalışmanın yer aldığı sergi, el sanatları meraklılarının akınına uğradı.

Kadınların sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla birçok branşta eğitimler düzenleyen Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi (NİLSEM), yeni mezunlarını verdi. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2005 yılından bu yana verdiği kurslarla 30 bin 376 kişiye ulaşan NİLSEM'de, 2022-2023 eğitim dönemi de dopdolu geçti. Takı yapımından dokumaya, hasır sepet örücülüğünden deri çanta yapımına kadar 301 branşta verilen eğitimlere katılan 5 bin 376 kadın, dönemi yıl sonu sergisiyle tamamladı.

Birbirinden özel el emeği göz nuru eserler, NİLSEM'in Fethiye Mahallesi'ndeki merkezinde sergilendi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alaaddin Sarı, NİLSEM eğitmenleri ve kursiyerlerinin yer aldığı sergi açılışına, el sanatları meraklıları da adeta akın etti. Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da, dans gösterisiyle ortamı şenlendirdi.

Serginin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, kadınların yaşamın her alanında aktif bir şekilde var olması için uzun yıllardır hizmet ürettiklerini vurguladı. Özer, “Toplumsal alanda kadının yer ve meslek edinmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün de destekleriyle gerçekleştirilen kurslarımıza olan ilgi, her geçen gün artıyor. Nilüfer Belediyesi olarak her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu merkezler, sizlerle değer kazanıyor. Eğitmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Birbirinden özel eserler üreten kursiyerlerimizi de kutluyorum” diye konuştu.

Her yaştan insanın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesine katkı sağlamak hedefiyle gaz altı kaynakçılığından robotik kodlamaya kadar birçok alanda kurslar gerçekleştirdiklerini belirten Nilüfer Halk Eğitim Müdürü Alaaddin Sarı da, Nilüfer Belediyesi ile bugüne kadar önemli işlere imza attıklarını söyledi. Sadece son bir yılda açtıkları 404 kursta 36 bin 192 kişiye ulaştıklarını vurgulayan Sarı, gelecek yıl 70 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alaaddin Sarı, NİLSEM eğitmenleri ve kursiyerlerine katkılarından dolayı belge ve plaket vererek teşekkür etti.