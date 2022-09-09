NİLSEM kursları için kayıtlar başladı

Çini boyamadan ipek kozaya, gümüş kazaziyeden ev tekstiline kadar 25 ayrı branşta verilecek olan kurslar, Ekim ayı içinde başlayacak.

Nilüfer Belediyesi'nin, kadınların sosyo-kültürel gelişimine ve yeni bir meslek edinerek ekonomilerine katkıda bulunmak, ilgi duydukları el sanatları alanında kendilerini geliştirmek amacıyla açtığı el sanatları kurslarında yeni dönem için kayıtlar başladı. Nilüfer Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (NİLSEM) el sanatları kurslarında bu yıl, 25 ayrı branşta eğitimler verilecek. Çini boyama, minyatür, miyoki takı ile deri ve wayu çanta yapımı, ipek koza, amigurumi oyuncak ve kırkyama, gümüş kazaziye, dekoratif dokuma ile ev tekstili gibi çok çeşitli branşlarda eğitimlerin verileceği NİLSEM kurslarında yeni dönem kayıtları, 7 Eylül tarihinde başladı.

Bugüne kadar 20 bini aşkın kadını yüzlerce çeşit el sanatıyla buluşturan NİLSEM kurslarına, bu yıl da ilgi büyük. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Fethiye, Üçevler ve Yüzüncüyıl mahallelerinde bulunan merkezlerde verilecek kurslardan faydalanmak isteyen kadınlar, www.nilufersanatatolye.com adresinden online başvuru yaparak, eğitimlere katılabilecek.

Bir kişinin en fazla 2 ayrı branşa kayıt yaptırabildiği kurslarda eğitimler, hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında verilecek. Nilüfer Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kaliteli ve nitelikli bir eğitimin verildiği NİLSEM el sanatları kurslarına katılanlar, gerekli malzemeleri kendileri getiriyor. NİLSEM kurslarına katılan kadınlar bir yandan çok özel el sanatlarını öğrenirken, el emeği göz nuru ürünlerini satarak da ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara, Nilüfer Halk Eğitim Merkezi'nden sertifika almaya hak kazanıyor.

NİLSEM eğitim dönemi sonunda, yıl boyunca yapılan eserler açılan sergide izlenime sunuluyor. Nilüferli kadınlar, NİLSEM kursları ile daha detaylı bilgiyi 240 26 70, 441 16 29 ve 413 15 10 numaralı telefonları arayarak alabilir.