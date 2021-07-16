Nilüfer ailesi bayramlaştı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kurban Bayramı öncesinde Nilüfer Belediyesi'nin bütün birimlerini gezerek çalışanlarla tek tek bayramlaştı. Herkese güzel bir bayram dileyen Başkan Erdem, “Bayramda, bütün insanlığa sevgi ve kardeşlik duygularının hâkim olmasını diliyorum” dedi.

Nilüfer Belediyesi'nde her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde son iş gününde herkes bayramlaştı. Artık geleneksel hale gelen bayramlaşma kapsamında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Halk Evi ve Alaaddinbey Ek Hizmet binası başta olmak üzere bütün binaları gezerek çalışanların bayramlarını kutlayarak iyi dileklerde bulundu.

Birimleri tek tek gezen Başkan Erdem kolonya ve çikolata ikramı eşliğinde herkese güzel bir bayram diledi. Herkesin sevdikleriyle olacağı bir bayram temennisinde bulunan Başkan Erdem, “Paylaşmayı ve dayanışmayı yücelten, kalpleri sevgiyle birleştiren dinimiz, Kurban Bayramı'nda, ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde olmayı, varlığın paylaşılmasını, küslerin barışmasını, aile ve komşuluk bağlarının güçlenmesini hedefler. Pandemi sürecinde ilk defa sevdiklerimizle yüz yüze buluşup, kucaklaşacağımız bu bayramda, bütün insanlığa sevgi ve kardeşlik duygularının hâkim olmasını diliyorum” diye konuştu.