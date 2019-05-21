Nilüfer ailesi iftarda buluştu

Çalışanlarla iftar yapan Başkan Turgay Erdem, şimdiye kadar kuruma ve kurum kültürüne sahip çıktıkları için herkese teşekkür ederek, “Bundan sonra da içimizdeki Nilüfer sevgisini ve aidiyet duygusunu daha da geliştirerek çalışacağız” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi ailesi düzenlenen iftarda buluştu. Üçevler Spor Tesisleri'nde düzenlenen iftara katılım yoğun oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP PM Üyesi Gamze Pamuk Ateşli, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP eski Bursa Milletvekili Abdullah Özer, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anaç, İYİ Parti Bursa İl Başkan Vekili Hatice Mutlu, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Ali Hayri Ozan, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkan Vekili Nazım Lükel, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, CHP'nin geçmiş dönem yöneticileri, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, mahalle muhtarları, basın mensupları ve davetlilerin katıldığı iftarda, oruçlar birlik, beraberlik içinde açıldı.

İftar, Nilüfer Belediyesi Din Görevlisi Mehmet Çelebi'nin yaptığı dua ile başladı. İftar saatinin gelmesi ile birlikte oruçlar hep birlikte açıldı.

“Biz çok büyük bir aileyiz”

İftar sonrası Nilüfer Belediyesi ailesine seslenen Başkan Turgay Erdem, “Ramazan ayının huzur ve bereketini yaşadığımız böyle bir günde bir arada olmak bizi güçlü kılıyor. Ne mutlu bize ki, böyle bir sofra etrafında toplanabiliyoruz. Biz çok büyük bir aileyiz. Bu ailenin bireylerinin mutluluğu önceliğimiz. İstiyoruz ki bütün çalışma arkadaşlarımız huzur, güven ve aidiyet duygusunu hissedebilecekleri bir ortama sahip olsunlar. Göreve geldiğimizden bu yana da bunu sağlamak için çalışıyoruz. Bunu sağlarsak sizin de desteğinizle Nilüfer'de şimdiye kadar yapılan güzel işlere yenilerini ekleyebileceğiz, yeni nesil Nilüfer'i birlikte oluşturacağız” dedi.

Çalışanların emeklerinin karşılığını almaları için gereken çabayı gösterdiklerini ifade eden Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi'ni koruyan, kollayan, ilkelerine uyan, kuruma ve kurum kültürüne sahip çıkan, özveriyle emek veren herkesi kucaklayan ve yanında olan bir anlayış içindeyiz. Sizler, kuruma ve kurum kültürüne sahip çıkarak Nilüfer'i örnek ve lider konuma getirdiniz. Elde edilen başarılarda herkesin emeği var. Bundan sonra da yine aynı coşkuyla, içimizdeki Nilüfer sevgisini ve aidiyet duygusunu daha da geliştirerek çalışacağız. Burada bulunan çalışma arkadaşlarımın ve ailelerinin Ramazan ayını yürekten kutluyorum” diye konuştu.

MG Tasavvuf Musikisi ve Semazen Grubu'nun anlam kattığı gecede, alana kurulan etkinlik bölümünde de çocuklar, gönüllerince eğlendi.