Nilüfer atölyelerinde yılsonu etkinlikleri

Nilüfer Belediyesi Sanat Atölyeleri'nde drama ve seramik eğitimi alanlar deneyimlerini yıl sonu etkinliklerinde sergiledi. Drama atölyesine katılan çocuklar performanslarıyla alkışı toplarken, seramik atölyesi katılımcıları da eserleriyle dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi Sanat Atölyeleri'nde eğitim gören öğrencilerin dönem sonunda yaptıkları yıl sonu gösterileri ve sergileri, sanatseverlerin takdirini alıyor. Eğitmenliğini Selin Aslan'ın yaptığı seramik atölyesine katılan 116 kursiyer, verimli bir dönem geçirdi. Geleneksel ve çağdaş yöntemle seramik yapımını öğrenen kursiyerler, estetik bakış açılarını da geliştirerek birbirinden güzel ürünler yaptı. Dönem boyunca ortaya çıkan eserler, Konak Kültürevi'ndeki sergide izlenime sunuldu. Sergi, 15 Hazirana kadar Konak Kültürevi'nde izlenime açık kalacak.

Nilüfer Belediyesi'nin ilgi gören atölyelerinden biri olan drama atölyesinde de, bir dönem daha sona erdi. Nilüfer Belediyesi'nin drama atölyesinde aldıkları 8 aylık eğitimleri tamamlayan öğrenciler yıl sonu etkinlikleri için sahneye çıktı. 8-10 yaş arasındaki minik oyuncular, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde Otel isimli oyunda rol aldı. Oyun sonunda Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Rasih Konca oyuncuları tebrik ederek, onlara atölye katılım belgelerini verdi. Gökhan Sekmen, Necati Arpacı ve Osman Dönmez'den drama eğitimi alan atölye katılımcıları, gösterimleri önümüzdeki günlerde de devam edecek 4 oyunla daha izleyici karşısına çıkacak. Nilüfer Belediyesi Sanat Atölyeleri çerçevesinde Temmuz ayı boyunca devam edecek drama eğitimleri için 15 Haziran 2022 gününden itibaren yaz dönemi kayıtları alınacak.