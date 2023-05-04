Nilüfer Avrupa yolunda avantajı kaptı

Rakibini rahat bir oyunla 3-0 mağlup eden Nilüfer'in sultanları, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Sultanlar Ligi normal sezonunu 6. sırada tamamlayan Nilüfer Belediyespor, Avrupa kupalarına katılmak için play-off grubunda yer aldı. Play-off 5-8 etabında, ligi 7. sırada tamamlayan Sarıyer Belediyespor ile eşleşen Nilüfer Belediyespor, ilk maçı deplasmanda oynadı. İstanbul Üniversitesi Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'ndaki maçı, Nilüfer Belediyespor Kulübü yönetimi ile taraftarları da yakından takip etti. Takımına olan desteğini bir an olsun esirgemeyen Nilüfer Belediyespor taraftarları, maç boyunca tezahüratlarla takımına güç kattı. Karşılaşmaya etkili hücumlarla başlayan Nilüfer Belediyespor, Ecenur'un servis turunda rakibi karşısında 9-0'lık seri yakaladı. Etkili atakları sayıya çeviren ve başarılı savunmasıyla rakibine geçit vermeyen Nilüfer'in sultanları, ilk seti 10 sayı farkla 25-15 önde tamamladı.

Nilüferli voleybolcular, aldığı sayılarla ikinci sete de 5-0 önde başladı. Set boyu oyun ve skor üstünlüğünü elinde tutan Nilüfer Belediyespor, bu seti de 25-21 kazandı.

Mavi yeşil beyazlı takım, karşılaşmanın üçüncü setinde de üstünlüğünü sürdürdü. Rakibine oyun kurma şansı vermeyerek bu seti de rahat bir oyunla 25-19 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, play-off etabının ilk maçını 3-0 kazandı ve Avrupa kupaları yolunda önemli bir avantaj elde etti. Mavi yeşil beyazlı ekip, galibiyet sevincini maç sonunda taraftarlarıyla birlikte yaşadı.

Nilüfer Belediyespor'da Atkinson takımına kazandırdığı 24 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Milenova 13 ve Brooke 11 sayı üreterek galibiyete önemli katkıda bulundular.

Tur atlayan takımın belirleneceği play-off 5-8 etabı 2. maçı, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Nilüfer Belediyespor, her türlü galibiyette ve maçı 3-2 kaybetse dahi tur atlayan takım olacak. Sarıyer Belediyespor'un maçı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumundaysa tur atlayan takımı maçın hemen ardından oynanacak altın set belirleyecek.