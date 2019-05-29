Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: Çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni kabulünde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iş dünyası ile çevreyi koruma konusundaki iş birliğini sürdüreceklerini belirterek “Nilüfer'de çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Başkanı Rasim Çağan ile Yönetim Kurulu Üyeleri'ni makamında ağırladı. Başkan Turgay Erdem'e hayırlı olsun dileklerini ileten Çağan, çalışmalarında başarılar diledi. Organize sanayi bölgelerinde bir ilki gerçekleştirerek Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması düzenlediklerini belirten Rasim Çağan, proje hakkında Başkan Turgay Erdem'e bilgi verdi. Çağan, Nilüfer Belediyesi'nin de temiz çevre için büyük destek verdiğini ve bu konudaki hassasiyetini bildiklerini dile getirdi. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Rasim Çağan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i, Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nın ödül törenine de davet etti.

Çevreyi koruma konusunda iş birliklerine her zaman hazır olduklarını söyleyen Başkan Turgay Erdem de, “Hem çevre hem de geri dönüşüm alanında önemli çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bunlar elbette yeterli değil. Yeni tesisleri ve projeleri hayata geçirerek, Nilüfer'de çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret edenler arasında Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak ile Yönetim Kurulu Üyeleri de vardı. “Hayırlı olsun” dileklerini Başkan Turgay Erdem'e ileten Arif Tak, görevinde de başarılar diledi. Siyasi anlamda her yere eşit mesafede olduklarını belirten BESOB Başkanı Arif Tak, “Uzun yıllar güzel hizmetler sundunuz. Bundan sonra daha iyisi olacak kanaatindeyim” dedi