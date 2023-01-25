Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'den itiraf...

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye'nin en gelişmiş ilçelerinde yer alan Nilüfer'de kaçak bina meselesi olduğunu belirterek, "İtiraf ediyorum, kaçak yapıyla mücadele etmeye yetişemiyorum. İmar Barışı çok sekte vuruyor. Bunun yanında yıkım kararı alıp yıkmaya gittiğimiz 10 binadan 5 tanesi aynı gün yürütmeyi durdurma kararı alıyor" dedi.

Başkan Erdem, 2023 tasarım yılı temasının açıklandığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Çalı'dan Akçalar'a kadar verimli tarım arazilerinde sera ruhsatı alınıp inşaat yapıldığının hatırlatılması üzerine Başkan Erdem şunları söyledi. "En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Valimizle bütün belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Tekrar bir farkındalık oluşturmak, tedbir almak konusunda talimat da verdi. Bana göre geç kalınan bir karar. Sadece ilçe belediyelerinden beklememek lazım. Orada yapılan binalar çok hızlı gerçekleşiyor.

Bizim belediyelerin yetkisi ve sorumluluğu şöyle, kaçak inşaat ihbarı yapıldığı zaman yerinde zabıt tutuyoruz. Zabıttan hemen sonra vatandaşı çağırıyoruz. Daha sonra encümene yazıyoruz. Cezası ve yıkım kararı çıkıyor. Bu yıkım kararının ardından emniyetten yıkımla ilgili gün alıyoruz. Yıkımın olduğu noktaya gidiyoruz. 5 tane yıkacaksak, 3 tanesini ancak yıkabiliyoruz. 2 tanesi yürütmeyi durdurma kararı alıyor.

Hani hukuk bu konuyla ilgili hiçbir işlem yapmayacaktı. Gidiyoruz binalara bakmaya, elektriğin olduğunu görüyoruz. Hani kaçak inşaatlara elektrik verilmeyecekti. O alanlar tarım alanı. Tarımla ilgili iş yapmak için Tarım Müdürlüğü'nden izin alıp proje çiziyorsunuz. Tarım müdürlükleri hiç bir şey yapmıyor. Bizi ilgilendirmez diyor. Hükümetler gelip imar barışı haberlerini çıkarıyorlar. Her yıl bir imar barışı çıkıyor. 10 yerde yıkım çalışmamız var. 5 tanesi yürütmeyi durdurma kararı alacak. Biraz da İdari Mahkemesi'ni sorgulayın. Bir tane kaçak bina yapılmasına izin vermeyelim. Ben itiraf ediyorum, ben bununla mücadele etmeye yetişemiyorum. Bir tane kaçak yapı olsun istemiyorum. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Tarım İl Müdürlüğümüz, Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz hep birlikte topyekün mücadele gerekiyor. Tarımsal depolama izni alıp farklı amaçlarla kullanılıyor. Ama bu durum bile çok az. Nilüfer'in kaçak bina sorunu var. Kaçak fabrika sorunu var. Uydu fotoğraflarını alıyoruz, takip ediyoruz. Tespit edilmemiş bir tane kaçak yapı yok. Yıkım konusunda bir sürü engelle karşılaşıyoruz"

Kentsel dönüşüm konusunda Nilüfer'in kirliliğe uğradığını ortada bir facia bulunduğunu da ifade eden Başkan Erdem, "Binaların bir kısmı 6 kat olurken, diğerleri 12 kat olarak çirkinlikle devam ediyor. Nilüfer yapısal ve planlama olarak gelişen bir ilçe. Türkiye'de konut satışında dördüncü sırada yer alıyor Nilüfer. Rantı da yüksek olan bir bölge. İmar planları açısından, nüfus artışındaki orana baktığınızda Türkiye'de ilklerden birisi. çok hızlı nüfus alan bir ilçe. Planlı olarak büyümenin getirdiği bir gerçek. Bütün alanları planladık. Dönüşüm hızlı gelişen bir yapı stoğu içinde devam ediyor. Sadece kent içerisinde bakmayacaksınız. Yeni gelişen Hasanağa, Görükle, Kayapa, Kızılcıklı gibi alanların da çok yoğun yapılaşma içinde olduğunu görünce nilüfer 8-10 sene boyunca bu yapı ve gelişme, nüfus artışı ile yüzyüze kalacak. "Planlı ve yavaş büyümenin öngörülmesi gerekiyor" diye söyledik. Bunu ne kadar sağlayacağız. Rantın bu kadar büyük olduğu bir yerde bunu sağlamak bizler açısından zor. Elimizden geldiği kadar ekip arkadaşlarımla; sıkıntılara girerek, öncelikle çözümlere kavuşturarak vatandaşlarımızın daha az sıkıntı çekmesini sağlıyoruz.

Bu yılın temasını seçerken, kıyı köşe her alanda yapılacak çalışmalarda kentliyle beraber bir çalışma hedefliyoruz. Bu anlamda işimiz zor olduğunu ben de biliyorum. İnsani gelişmişlikte Türkiye'de de ilk 10 arasındayız. Sorunlarımız da büyük. Bir Kadıköy gibi bir ilçe değiliz. Kadıköy'ün ne sanayisi, ne de çevresinde gelişecek alanı var. Bir taraftan sanayi ile büyüyen ve kirlenen, bir taraftan kırsal alanları, konut alanları ile bütünleşen bir kent Nilüfer. Diğer kentlerle farklı özelliklere sahip bir ilçeyiz. Bazı sorunlar olabilir. Biz de bunları aşmak için elimizden geldiğince devam ediyoruz" diye konuştu.