Nilüfer Belediye FSK farka koştu

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü, rakibi Gebze Tayfunspor'u 6-1 yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapattı.

Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü rakibini İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda ağırladı. Karşılaşmanın 20. saniyesinde konuk takım, Yiğit'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Yediği erken golün şokunu atlatan Nilüfer Belediye FSK, üçüncü dakikada takım kaptanı Veli'nin serbest vuruşundan topu ağlarla buluşturarak 1-1'lik eşitliği sağladı. 16. dakikada Nilüfer Belediye FSK'nın sağ beki Fatih ceza alanına yapılan ortada kafa ile topu ağlara göndererek durumu 2-1 yaptı. 28. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde Yıldırım attığı golle durumu 3-1'e taşıdı. 37 dakikada Aykut ceza alanında topla buluştu ve sert bir şutla takımını 4-1 öne geçirirken ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarının başlaması ile birlikte Nilüfer Belediye FSK atak futbolunu devam ettirdi. 49. dakikada Mustafa Aköz, 51. dakikada Mustafa Serkan'ın ayağından bulduğu iki golle 6-1'lik üstünlük sağladı. 60.dakikadan sonra yapılan değişiklikle Nilüfer Belediye FSK, genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etti ve maç 6-1 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi. Nilüfer Belediye FSK bu galibiyetle ilk yarıda oynadığı 13 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek puanını 18'e yükseltti. BAL Ligi ikinci yarısı müsabakaları 29 Ocak 2023 tarihinde başlayacak.