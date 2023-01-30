Nilüfer Belediye FSK ikinci yarıya galibiyetle başladı

grupta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), ikinci yarının ilk maçında Feriköysporla karşılaştı. Yeşil mavi beyazlı ekip, rakibini 3-0 yenerek, ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Nilüfer Belediye FSK bir aylık devre arasının ardından Feriköysporu evinde konuk etti. BAL 14. hafta maçında İbrahim Yazıcı Stadyumundaki maçın ilk yarım saati, iki ekibin orta saha mücadelesiyle geçti. 30. dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan Nilüfer Belediye FSK, aradığı golü 34. dakikada yeni transferi Barış Bakçanın ayağından buldu ve ilk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da kanatlardan gerçekleştirdiği etkili ataklarla başlayan Nilüfer Belediye FSK, yüzde yüzlük üç gol pozisyonundan faydalanamadı. 65. dakikada rakip takımın ceza sahası içinde yaşanan karambolde Barış Bakça, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Bakça, hem takımının hem kendisinin ikinci golünü attı. Golden sonrada atak oyununu sürdüren mavi yeşil beyazlı futbolcular, maçın skorunu belirleyen golü uzatma dakikalarında buldu. Nilüfer Belediye FSK takımından Kemal Ata, 90+7nci dakikada güzel bir vuruşla skoru 3-0a taşıdı. Maçın son dakikalarında Feriköyspor teknik ekibinin, önce hakemler ardından Nilüfer seyircisine yönelik yaptığı centilmenlik dışı olaylar nedeniyle maç bir süre durdu.

Feriköy karşısında 3 puanı 3 golle alan Nilüfer Belediye FSK, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti.