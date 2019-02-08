Nilüfer Belediyesi çalışanları için indirim protokolü

Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, dört işletme ile daha indirim protokolü imzaladı. Işıkyıldız'ın ilgili işletmelerle imzaladığı protokoller çerçevesinde Nilüfer Belediyesi çalışanları yüzde 10 ila yüzde 25 indirim arasındaki indirim avantajlarından yararlanabilecek. Protokollerden ilki Misi Yaşam Cafe ve Restaurant ile gerçekleştirildi. İşletmesi adına protokolü imzalayan Şahin Sevinç söz konusu protokole göre Nilüfer Belediyesi çalışanlarına özel yüzde 20 indirim uygulamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Podyum Sanat Mahal kurucu üyesi Şahin Hayri Üren ile imzalanan protokole göre de Nilüfer Belediyesi çalışanları ve 1. derece yakınlarına tiyatro oyunları ve konser giriş fiyatları üzerinden yüzde 15 indirim, atölye ücretlerinde de yüzde 10 indirim uygulanacak. Kahveci Hacıbaba Restaurant Cafe adına Mesut Yüksel ile imzalanan protokol kapsamında da Nilüfer Belediyesi çalışanları ve 1. derece yakınları için bu işletmede yüzde 15 indirim uygulanacak.

Nilüfer Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız'ın imzaladığı bir diğer indirim protokolü de Aykuşağı Koleji ile gerçekleşti. Aykuşağı Koleji kurucu müdürlerinden Muhammed Rezzan Uğur'un imzaladığı bu protokolle Nilüfer Belediyesi çalışanları ve 1. derece yakınlarına özel indirimli cari fiyat listesi üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak ve eğitim dönemi içindeki yemekler ücretsiz olacak.

İlgili kurum yetkililerine Nilüfer Belediyesi adına teşekkür eden Başkan Vekili Işıkyıldız, “Nilüfer'i gülümseten çalışanlarımızın yüzünü güldürecek, kurumsal imkanlar sağlayan protokoller önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek” dedi.