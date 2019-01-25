Nilüfer Belediyesi çalışanlarından kök hücre ve kan bağışı

3,5 yaşındaki Öykü Arin ile bütün lösemi hastaları için Türkiye çapında yürütülen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına Nilüfer Belediyesi'nden de destek geldi. Halk Evi'nde, Bursa Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kampanyaya Nilüfer Belediyesi personeli de büyük ilgi gösterdi. Personel, Öykü Arin ve bütün lösemi hastalarına umut olmak adına kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Kampanyaya Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de destek verdi. Kan bağışında bulunan Mustafa Bozbey, kampanyaya destek veren personele duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Bursa Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Orhan Emin Latif'ten de bağış konusunda bilgi alan Mustafa Bozbey, “Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Kan bağışçıları çoğalırsa hayat kurtarma sayısını artırmış oluruz. Hepimiz bu konuda hassas olmalıyız. Belirli aralıklarla mutlaka kan vermeliyiz. Kan ve kök hücre bağışçısı olmak çok anlamlı. Lösemili çocuklarımız için, kök hücre çalışmalarına mutlaka destek olmak gerekiyor. Ben bugün bağışta bulunan tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnsanlık adına teşekkür ediyorum. Buradaki toplanan tüm kanlar yurtiçi ve yurt dışında dahi bekleyen insanlara ulaştırılıyor. Buradaki bağışların özellikle kök hücrenin uluslararası anlamı da var” dedi.

Kan bağışının yapıldığı alanı ziyaret eden Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem de bağışta bulunanlara teşekkür etti.