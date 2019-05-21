Nilüfer Belediyesi çocuklara kitap söyleşilerine devam ediyor

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği “Çocuklara Kitap Söyleşileri”ne katılan yazar Koray Avcı Çakman kitapları ve yazarlık serüveni hakkında konuştu. Çocuklardan hayal güçlerini kaybetmemelerini Çakman, “Hayal dünyanızın zenginliği sizin gelecekteki başarınızın anahtarı olacak” dedi.

Nilüfer Belediyesi öğrencileri, onlara hediye ettiği kitapların yazarlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Yıl boyu düzenlenen“Çocuklara Kitap Söyleşileri” etkinliğinin son konuğu, yazar Koray Avcı Çakman oldu. Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen etkinliğe 15 Temmuz İlkokulu, Abdurrahman Vardar İlkokulu, Eşref Ergin İlkokulu, Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu ve Uludağ Koleji'nden 320 öğrenci katıldı.

Çocuklara yönelik kaleme aldığı 170 öykü ve masal kitabı bulunan Çakman “Ayı ve Arılar” isimli kitabı hakkında minik okurlarının sorularını yanıtladı, onlarla iyi bir okur ve yazar olmanın ipuçlarını paylaştı. Çocuklara, sahip oldukları hayal gücünü asla kaybetmemeleri tavsiyesinde bulunan Çakman, “Hayallerinize sahip çıkın. Hayal dünyanızın zenginliği sizin gelecekteki başarınızın anahtarı olacak” dedi.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Koray Avcı Çakman'a anmalık vererek teşekkür etti. Yazar, söyleşinin ardından kitaplarını Nilüferli çocuklar için imzaladı.