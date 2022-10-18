Nilüfer Belediyesi Enerji Yönetim Sistemi denetiminden başarıyla çıktı

TÜV NORD tarafından gerçekleştirilen denetim sonunda, majör ve minör uygunsuzluk bulunmadı.

Nilüfer Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Planında yer alan "Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede farkındalığı geliştirmek ve karbon emisyonunu azaltmak" hedefiyle önemli çalışmalar yapıyor. Nilüfer Belediyesi, enerji verimliliği sağlanan yapı stokları, yenilenebilir enerji, ulaşım, tarım, biyoçeşitlilik, su yönetimi gibi birçok konuda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli faaliyetleri içeren Sürdürülebilir Enerji ve Eylem Planı doğrultusunda 2022 yılını "İklim Yılı" olarak belirledi. Nilüfer Belediyesi bu hedefe ulaşmak için, 2017 yılından beri belediye binalarında tüketilen enerjiyi verimli kullanmak için en etkin sistemlerden biri olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini uyguluyor.

Enerji politikası doğrultusunda enerji kayıplarını ve enerji maliyetlerini azaltmak için projeler geliştiren Nilüfer Belediyesi bu yıl ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi denetiminden başarıyla çıktı. TÜV NORD tarafından gerçekleştirilen denetim sonunda, majör ve minör uygunsuzluk bulunmadı.

ISO 50001 Baş Denetçisi Hafize Can ve Özlem Işıkçı tarafından sahada ve çevrimiçi gerçekleştirilen denetimde, Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey Hizmet Binası, İnci Taner Altınmakas Huzurevi, Nâzım Hikmet Kültürevi, Üçevler Kütüphanesi, Konak Kültürevi, Yüzüncüyıl Gençlik ve Spor Merkezi'nin enerji tüketimleri ve araçların yakıt tüketimleri incelendi.

Majör ve minör uygunsuzluğun bulunmadığı denetim sonucunda, “Üst Yönetimin Desteği” Nilüfer Belediyesi'nin güçlü yönü olarak açıklandı.