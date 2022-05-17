Nilüfer Belediyesi GESK şampiyonaya damga vurdu

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Mersin'de gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na başarılarıyla damga vurdu. Farklı kategori ve branşlarda yarışan sporcular, şampiyonayı toplam 15 madalya ile tamamladı.

Katıldığı şampiyonalara başarılarıyla damga vuran Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), başarılarına yenilerini ekledi. Mersin'de 13-15 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Nilüfer Belediyesi GESK sporcuları, 15 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Farklı branş ve kategorilerde yarışan sporcular, şampiyonayı 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya alarak tamamladı.

Elde ettiği bu başarıyla en çok madalya alan kulüpler arasında yine ilk sıralardaki yerini koruyan Nilüfer Belediyesi GESK sporcuları, başarılarıyla gururlandırdı.

Takım antrenörü Güler Yaşar ve sporcuları kutlayan Nilüfer Belediyesi GESK Başkanı Ali Genç, desteklerinden dolayı da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü adına derece elde eden sporcular ve kategorileri şu şekilde:

U 14 T13 Hasan Daşdemir: Fırlatma topunda 1 bronz madalya,

U 17 T11 Enes Bilgili: 100 metre ve disk atmada 2 altın madalya,

U 17 T12 Rabia Baykan: 100 metrede 1 altın, 200 metrede 1 gümüş madalya,

U 17 T13 Esmagül Çiçek: 100 metrede 1 altın madalya,

U 20 T12 Tuğçe Aslan: Gülle atmada 1 altın madalya,

Büyükler T11 Sümeyye Bayram: 200 ve 400 metrede 2 bronz madalya

Büyükler T13 Hakan Cira: 100 ve 400 metrede 2 altın madalya,

Büyükler T12 Suat Öner: 100 metrede 1 gümüş madalya,

Büyükler T12 İbrahim Yıldız: Cirit atmada 1 gümüş madalya,

Büyükler T13 Bayram Sevinç: 1.500 ve 5.000 metrede 2 gümüş madalya.