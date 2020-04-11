İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nilüfer Belediyesi halkın yanında

Nilüfer Belediyesi, 31 ilde alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası vatandaşların acil ihtiyaçları için alarma geçti.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, talepte bulunan bütün Nilüferliler'in ekmek ve ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı götürmeye de devam ediyor.


Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı hafta sonu için alınan sokağa çıkma yasağı üzerine, vatandaşların zor durumda kalmaması amacıyla bütün ekipleriyle harekete geçti. Belediye 444 16 03 numaralı çağrı merkezini arayarak ekmek veya ilaç ihtiyacına ilişkin talebini ileten vatandaşların bu isteklerini hemen yerine getiriyor. Bölgelere ayrılan Nilüfer Belediyesi ekipleri, gün boyu yüzlerce talebi yerine getirerek evden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılıyor.


Nilüfer Belediyesi ayrıca, koronavirüs salgını sebebiyle işsiz kalan veya günlük çalıştığı için maddi sıkıntı yaşayanlara sokağa çıkma yasağı süresince de gıda yardımını sürdürüyor.


Acil ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar Nilüfer Belediyesi'nin verdiği hizmetten oldukça memnun. İhtiyaçlarını getiren görevlilere teşekkür eden vatandaşlardan biri olan Osman İnceoğlu da “65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bir süredir ihtiyaçlarımızı çocuklarımız getiriyordu. Ancak herkese sokağa çıkma yasağı gelince çocuklarımız gelemeyecek diye endişe etmiştik. Nilüfer Belediyesi bu zor günde ihtiyaçlarımızı yerine getirerek tedirginliğimizi sona erdirdi” diyerek duygularını ifade etti.


Sokağa çıkma yasağı süresince Nilüferlilere hizmet üretmeye devam edeceklerini açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu zor dönemde, Nilüferliler'in acil ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyoruz. Ekiplerimiz çağrı merkezimize başvuran vatandaşlarımızın hepsine ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Ayrıca zabıtalarımız, temizlik görevlilerimiz, hem sokakta hem de hayvan barınağımızdaki canlarla ilgilenen görevlilerimiz, sahada olmaya devam edecek. Sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunduğumuz kız yurdumuz da açık olacak. Nilüferliler endişe etmesin biz görevimizin başındayız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.