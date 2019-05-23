Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi Avrupa'ya örnek oluyor

Nilüfer Belediyesi'nin, "kırsal kalkınma için yenilikçi yaklaşımlar” isimli “Avrupa Birliği Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Programı” projesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birliği tarafından fonlanarak yürütülmeye başlandı. Projenin ilk etkinliği Yunanistan ve Litvanya heyetlerinin katılımıyla Nilüfer'de yapılacak.

Nilüfer Belediyesi koordinatörlüğünde, Yunanistan'ın Sakız Belediyesi ve Yunanistan'dan Mesta Kültür Derneği ile Litvanya Trakai Belediyesi ortaklığında başvurusu yapılan 'kırsal kalkınma için yenilikçi yaklaşımlar (Innovation for Rural Development - IRD)' isimli “Avrupa Birliği Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Programı” projesine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birliği hibe verdi. Hibe alan proje Nilüfer Belediyesi tarafından yürütülmeye başlandı.

Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi ile Nilüfer Belediyesi Tarih ve Turizm Bürosu iş birliğinde koordine edilen "kırsal kalkınma için yenilikçi yaklaşımlar” projesinin ilk etkinliği Yunanistan ve Litvanya heyetlerinin katılımıyla 10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Nilüfer'de gerçekleştirilecek. Etkinlik süresince yerel yönetimlerde kurumsal inovasyon sistemi kurulması konusunda eğitim alacak olan yabancı ortaklar, ardından Misi ve Gölyazı'da düzenlenecek yerel etkinliklerde kendi ülkelerinden kırsal turizm, kültürel ve doğal mirasın korunması konusunda iyi örneklerini paylaşacaklar.

Projenin tanıtımı amacıyla basın açıklaması yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Proje ile Sakız ve Trakai Belediyeleri bünyesinde bizim iyi örneğimiz baz alınarak inovasyon merkezleri kurulması hedeflenmektedir. Biz de onlardan kırsal turizm konusunda iyi örnekleri alarak bir kırsal turizm üssü kurmayı ve kentimizin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Böylece karşılıklı olarak birbirimizin tecrübelerinden faydalanacağımız bu proje ile yeni iş birlikleri, yeni dostluklar ve sağlam projeler geliştireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

2019 yılının sonuna kadar sürecek olan proje kapsamında Nilüfer Belediyesi bünyesinde bir Kırsal Turizm Üssü, Sakız ve Trakai Belediyelerinde de inovasyon merkezlerinin kurulacağını belirten Turgay Erdem, ayrıca üç ülke arasında karşılıklı ziyaretler, eğitimler ve çalıştaylar düzenleneceğini söyledi. Erdem, “Projeye ait bir web sitesi kurulması, hem uluslararası hem de yerel faaliyetler yürütülmesi hedefleniyor. Proje kapsamında kurulan iş birliğinin proje sonrasında da geliştirilerek yürütülmesi amaçlanıyor” dedi.