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Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Bulgaristan'da sahneye çıkacak

Bulgaristan’ın Şumnu kentinde "Yeni Bulgar Draması Festivali 2019"a davet edilen Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Titanik Orkestrası adlı oyunuyla izleyici karşısına çıkacak.

Bulgaristan'ın Şumnu kentinde "Yeni Bulgar Draması Festivali 2019"a davet edilen Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Titanik Orkestrası adlı oyunuyla izleyici karşısına çıkacak.


Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Bulgaristan'ın Şumnu kentinde 11-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek "Yeni Bulgar Draması Festivali 2019"da sahne alacak. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, festivalde, Bulgar yazar Hristo Boytchev'in yazdığı, çevirisi Hüseyin Mevsim'e ait olan ve yönetmenliğini Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncusu Batuhan Pamukçu'nun üstlendiği Titanik Orkestrası adlı oyunu sahneleyecek.


12 Mayıs Pazar günü sahne alacak Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun Titanik Orkestrası oyunu "Hayatın ne kadarı illüzyon, ne kadarı gerçektir?" sorusunu akıllara getiriyor.


Adem Mülazım, Gökhan Kum, Mesut Özsoy, Oğulcan Arman Uslu ve Zeynep Çelik Küreş'in rol aldığı Titanik Orkestrası, Meto, Luko, Lyubka ve Doko'nun terk edilmiş bir gardaki yaşam hikayelerini konu alıyor.

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