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Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncusu Uslu'ya Almanya'dan ödül

Münih Film Festivali’nde gösterimi yapılan Es Gilt Das Gesprochene Wort adlı filmde rol alan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun başarılı oyuncularından Oğulcan Arman Uslu, performansıyla “Yeni Alman Sineması En İyi Oyuncu Ödülü”ne lâyık görüldü.

Münih Film Festivali'nde gösterimi yapılan Es Gilt Das Gesprochene Wort adlı filmde rol alan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun başarılı oyuncularından Oğulcan Arman Uslu, performansıyla “Yeni Alman Sineması En İyi Oyuncu Ödülü”ne lâyık görüldü.


Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları, ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Kent Tiyatrosu oyuncularından Oğulcan Arman Uslu, 27 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleştirilen Münih Film Festivali'ne katıldı. Festivalde gösterimi yapılan ve yönetmenliğini İlker Çatak'ın üstlendiği Es Gilt Das Gesprochene Wort adlı filmde rol alan Oğulcan Arman Uslu, performansıyla dikkat çekti. Filmin Alman başrol oyuncuları Anne Rate-Polle ve Godehard Giese ile birlikte oynayan Oğulcan Arman Uslu, başarılı performansıyla ödüle lâyık görüldü. Uslu, filmde canlandırdığı başarılı rolüyle “Yeni Alman Sineması En İyi Oyuncu Ödülü”ne değer görüldü. Oğulcan Arman Uslu, bu başarısıyla Nilüfer'i gururlandırdı.


Es Gilt Das Gesprochene Wort adlı film, Ağustos ayından itibaren Almanya'da sinemalarda izlenime sunulacak.

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