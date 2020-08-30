Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'ndan muhteşem final

Başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk, 34 günde 24 oyunu izleyici ile buluşturan “Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu açık havada” etkinliklerinin son gecesinde tek kişilik komedi oyunu "Shirley" ile sahne aldı.

“Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu açık havada” etkinlikleri, başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk'un tek kişilik komedi oyunu "Shirley" ile perde kapattı. Sıkı pandemi koşulları sonrası normalleşme sürecinde Nilüferliler'e açık havada tiyatro keyfi sunan etkinliklerin son gününde, Balat Atatürk Ormanı'nda sahne alan Sumru Yavrucuk, komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş hikâyesi olan "Shirley" deki performansı ile tiyatro izleyicisinin beğenisini kazandı.

“Maskeni tak gel” uyarısının dikkate alındığı oyun süresince, fiziki mesafe kurallarına uyulmasına da büyük özen gösterildi. Willy Russel'in kaleme aldığı, günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'nin yaşamını konu alan müzikli güldürüye, eşsiz yorumuyla hayat veren Sumru Yavrucuk, oyun sonunda tiyatroseverlere ilgileri için teşekkür etti. Yavrucuk, selamlama konuşmasında “6 ay sonra ilk defa sahneye çıkıyorum. Bu güzel buluşmayı mümkün kılan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Oyunun ardından Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ve Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Özer sahneye çıkarak, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına usta oyuncuyu kutladı. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun, 34 günde alanlarda, pazar yerlerinde ve köylerde 24 oyunu izleyici ile buluşturduğunu hatırlatan Düşenkalkar, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu çalışanlarını sahneye davet etti. ”Tiyatro çok zor günler geçiriyor. Bu serüveni sürdürmemizi sağlayan dostlarımızı ve sahnemizi, dekorumuzu her sabah bu tıra yükleyip köy köy dolaşan ve bu mekanı kuran tiyatromuz çalışanları büyük bir alkışı hak ediyor” diyen Düşenkalkar, seyirciyi çalışanlarla birlikte selamladı.