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Nilüfer Belediyesi, Nüfus Müdürlüğü'ne bina tahsis etti

Nilüfer Belediyesi alınan meclis kararıyla Görükle’deki bir binasını Nilüfer Nüfus Müdürlüğü’ne tahsis etti.

Nilüfer Belediyesi alınan meclis kararıyla Görükle'deki bir binasını Nilüfer Nüfus Müdürlüğü'ne tahsis etti. Bölgede kurulacak şeflikle merkezdeki yoğunluğun azaltılması ve yerinde kaliteli hizmet verilmesi hedefleniyor.


Nilüfer Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısı için Nilüfer Barış Meclisi'nde toplandı. Birçok madde ve önergenin oylandığı toplantıda Nilüfer için önemli kararlara imza atıldı.


Toplantıda Nilüfer Kaymakamlığı'nın talebi üzerine, Görükle Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Nilüfer Belediyesi'ne ait 130 metrekarelik yapı Nilüfer Nüfus Müdürlüğü'ne tahsis edildi.


Nilüfer Kaymakamlık binası içerisinde hizmet vermekte olan ve artan nüfus yoğunluğunun ihtiyacını karşılamak için bir şube açılmasına karar verilen Nilüfer Nüfus Müdürlüğü'ne kendi binasını tahsis eden Nilüfer Belediyesi, ayrıca binanın tefrişatına da katkıda bulunacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nüfus Müdürlüğü'nün yoğunluğunu azaltmak adına bölgelerde şube açma çalışması yapıldığını ve Bursa Valiliği ile ilçe Kaymakamlığı'nın talebi üzerine Görükle Çeşme Caddesi üzerindeki yapıyı, 25 yılı geçmeyecek şekilde tahsis ederek, bölge halkına yerinde ve kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

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