Nilüfer Belediyesi personeli başarısını ödülle taçlandırdı

İzmir'de düzenlenen 6. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'na katılan Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü personeli Mustafa Yılmaz, ödüle değer görüldü. Yılmaz, çizdiği karikatürle yarışmada “Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.

Nilüfer Belediyesi personelleri, çeşitli alanlarda gerçekleştirilen yarışmalarda elde ettikleri bireysel başarılarıyla da dikkat çekiyor. Daha önce katıldığı tasarım yarışmalarında ödüller alan Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü personeli Mustafa Yılmaz, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Konak Belediyesi'nin, İzmir Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle düzenlediği 6. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'na katılan Mustafa Yılmaz, karikatür çalışmasıyla ödüle değer görüldü. Bu yıl “Demokrasi ve Özgürlük” temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İzmir'de gerçekleşti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Orhan, Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Genel Koordinatörü Karikatürist Sadık Pala, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri, oda temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetlinin katıldığı ödül töreninde, dereceye girenlere ödülleri verildi.

6. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nda “Başarı Ödülü”ne değer görülen Nilüfer Belediyesi personeli Mustafa Yılmaz da ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Orhan'dan aldı.

Ödül gecesinde, Positive Live Project grubu da verdiği konserle davetlilere keyifli anlar yaşattı.