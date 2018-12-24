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Nilüfer Belediyesi personeline indirimli kuaför ve güzellik merkezi imkânı

Nilüfer Belediyesi, çeşitli kurum ve kuruluşlarla protokol imzalayarak personelinin özel indirimlerden yararlanmasını sağlıyor.


Nilüfer Belediyesi ve Estetik Line Kuaför ve Güzellik Merkezi arasında imzalanan protokol çerçevesinde belediye çalışanları, güzellik merkezinin uygulamalarından özel indirimlerle yararlanacak. Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız ile Estetik Line Kuaför ve Güzellik Merkezi adına Güven Keskin tarafından imzalanan protokol kapsamında belediye çalışanları, güzellik merkezinin uygulamalarından yüzde 20 indirimle faydalanacak.


Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, atılan imza ile belediye personelinin, güzel ve kaliteli bir hizmetten daha indirimle faydalanma imkânı bulduğunu söyledi. Güven Keskin de Nilüfer Belediyesi personelinin lazer epilasyon, profesyonel makyaj, cilt bakımı, solaryum, incelme, ipek kirpik ve kirpik lifting gibi çok sayıda imkândan yüzde 20 indirimle yararlanma fırsatı sunduklarını belirtti.

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