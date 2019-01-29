Nilüfer Belediyesi vatandaşlara fidan dağıttı

Nilüfer Belediyesi'nin “Geleceğe Sen de Bir Fidan Dik” sloganıyla düzenlediği fidan dağıtım kampanyası kapsamında, bu yıl da on binlerce fidan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Ocak ayı boyunca devam eden kampanyadan sadece Nilüfer'de yaşayanlar değil Bursa'nın bütün ilçelerinden vatandaşlar faydalandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Alaaddinbey hizmet binasında bulunan fidanlığına gelen vatandaşlar, tutanak karşılığında fidanlarını ücretsiz olarak aldı.

Kampanya kapsamında bu yıl bin 84 kişiye limoni servi, ıhlamur, leylandi, çınar, erguvan ve oya ağacı türünde 24 bin 224 fidan dağıtıldı. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ücretsiz fidan dağıtımının yanı sıra 2019 yılı Ocak ayında, Nilüfer'deki park ve yeşil alanlarda da 3 bin 575 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Ağaçlandırma kampanyasına olan ilginin her geçen yıl arttığını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın yeşiline katkı koyan vatandaşlara teşekkür etti. Kampanya sayesinde sadece 2019 yılı Ocak ayında yaklaşık 30 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Bozbey, “Sadece Nilüfer'e değil, Bursa'nın dört bir yanından gelen talepleri karşılıksız bırakmadık ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak fidanlarını teslim ettik. Osmangazi, Yıldırım, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinden gelen talepler üzerine bu ilçelerimize fidan gönderdik. Yaptığımız çalışmalarla Bursa'nın yeşilini, yeniden canlandırıyoruz” dedi.