Nilüfer Belediyesi ve meslek odaları binalarda tespitlere başlıyor

İmzalanan protokolle ilk aşamada Nilüfer'deki 3400 ticari işletmede eksik ve zedelenmiş taşıyıcı sistem tespiti yapılacak ve sonuçlar vatandaşlarla paylaşılacak.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta art arda yaşanan deprem felaketinin ardından herkes yaşadığı binanın depreme dayanıklı olup olmadığı kaygısını yaşarken, Nilüfer Belediyesi bu kaygılara cevap verecek bir adım attı. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer bölgesindeki ticari işletmeler içinde yer alan taşıyıcı sistem elemanlarının kontrolü amacıyla TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokolü, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ülkü Mercan Küçükkayalar ile TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek imzaladı. Protokol törenine her iki odanın yönetim kurulu üyeleri ile Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Osman Ayradilli, Remzi Çınar ile Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşegül Erkol da katıldı.

Protokol çerçevesinde Nilüfer'de 70 metrekarenin üzerindeki 3400 ticari işletmenin içinde yer alan taşıyıcı sistem elemanlarının yerinde olup olmadığı ve varsa taşıyıcı sistem tahribatlarının gözlemsel tespiti yapılacak.

Çalışmada ilk olarak Bursa Uludağ Üniversitesi'nden hocaların da yer alacağı bir komisyon kurulacak ve sahada çalışacak ekiplere eğitim verilecek. En az bir mimar ve bir mühendisin yer alacağı saha ekipleri, denetimde elde ettikleri verileri bu komisyona aktaracak. Komisyon da, bu bilgileri raporlayarak Nilüfer Belediyesi ile paylaşacak. Nilüfer Belediyesi de, taşıyıcı sisteminde sorun olan mülklere tebligat yapacak.

Çalışmanın ilk olarak ticari işletmelerin yoğun olduğu Beşevler ve İhsaniye Mahallesi'nde başlayacağını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu çalışmanın ilk aşama olduğunu ve devamının geleceğini belirterek, “Bütün Nilüfer'de yapılacak bu çalışmanın ikinci etabında alanını daha da genişleteceğiz. Diğer bütün alanlarla ilgili yapılacak çalışmalar da içine girecek. Nilüfer'in bütün envanterini daha detaylı şekilde çıkaracağız. Her mahalleye girilerek, gözlemsel olarak bakılacak. Bina kaç yılında yapıldı? Binaların proje dışında eklentisi var mı? Binaların sorgulanması lazım” dedi.

Başkan Erdem, bu süreçte meslek odalarına çok görev düştüğünü de sözlerine ekledi.

Oda Başkanları Ülkü Mercan Küçükkayalar ile Şirin Rodoplu Şimşek de, odalar olarak her türlü çalışmaya hazır olduklarını belirterek, bu yaşananları unutturmamak için çaba göstereceklerini belirttiler.