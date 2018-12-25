İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nilüfer Belediyesi yeni yılda da iddialı

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, büyük bir başarıyla tamamladığı 2018 yılına, özel kutlamayla veda etti.


Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Nilüfer Belediyesi GESK), 2018 yılını farklı branşlarda katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan başarılar elde ederek tamamladı. Yıl boyunca toplam 106 kez kürsüde yerini alan GESK'in başarılı sporcuları, 2018 yılına veda partisi düzenledi. Yeni yılda da başarılara imza atmak için moral depolayan sporcular, gönüllerince eğlendi. GESK sporcuları, Uludağ Üniversitesi Toplum Gönüllüleri'nin müzik şöleniyle eğlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.