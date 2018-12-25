Nilüfer Belediyesi yeni yılda da iddialı

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Nilüfer Belediyesi GESK), 2018 yılını farklı branşlarda katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan başarılar elde ederek tamamladı. Yıl boyunca toplam 106 kez kürsüde yerini alan GESK'in başarılı sporcuları, 2018 yılına veda partisi düzenledi. Yeni yılda da başarılara imza atmak için moral depolayan sporcular, gönüllerince eğlendi. GESK sporcuları, Uludağ Üniversitesi Toplum Gönüllüleri'nin müzik şöleniyle eğlendi.