Nilüfer Belediyesi'nde geleneksel bayramlaşma

Başkan Turgay Erdem bütün dış birimleri gezerek herkesin bayramını kutlarken, Halk Evi'nde de çalışanlar topluca bayramlaştı. Temizlik İşleri Şantiyesine de bayramlaşmak için giden Başkan Erdem, davul zurnalı sürprizi ile karşılandı.

Nilüfer'de bayramlaşma geleneği bu yıl da devam etti. Belediye çalışanları bayram tatili öncesi bayramı hep birlikte kutladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcıları ile birlikte dış birimlerin hepsini gezerek personelle bayramlaştı. Alaaddinbey Hizmet Binası, Nâzım Hikmet Kültürevi, Konak Kültürevi, huzurevleri, Üçevler Kütüphanesi, zabıta müdürlüğü, Nilüfer Kent Konseyi gibi dış birimlerin hepsine giden Başkan Erdem, herkese güzel bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.

Temizlik İşleri Şantiyesi'ne de giden Başkan Erdem burada çalışanların davul zurna sürpriziyle karşılaştı. Yakın zamanda gerçekleşen toplu iş sözleşmesinden duydukları memnuniyeti davul zurnayla kutlayarak ifade eden çalışanlar, bayramlaşmada Başkan Erdem'e teşekkürlerini iletti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Halk Evi'nde de personelle bir araya geldi. Burada Başkan Erdem herkesle tek tek bayramlaşırken, çalışanlar da birbirlerinin bayramını kutladı.