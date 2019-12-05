Nilüfer Belediyesi'nden Altınşehirli kadınlara destek

Nilüfer Belediyesi'nin destekleriyle açılan dernek binasında çeşitli kurslar ve eğitimler düzenlenecek.

Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içinde daha fazla yer almalarını sağlamak maksadıyla birçok projeyi hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, şehrin merkez ve kırsal mahallelerinde kurulan kadın derneklerine de büyük destek veriyor. 32 kadın derneğinden biri olan Altınşehir Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği de, Nilüfer Belediyesi'nin destekleriyle yeni dernek binasına kavuştu. Çeşitli kurs ve eğitimlerin gerçekleştirileceği Altınşehir Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği binası, düzenlenen törenle açıldı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Zafer Yıldız ve Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal'ın da katıldığı açılışa kadınlar ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Altınşehir Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği'nin göstereceği faaliyetlerle katılımcılarına değer katacağını belirtti. Nilüfer'deki 32 kadın derneğine eşit mesafede yaklaştıklarını belirten Özer, “Nilüfer Belediyesi olarak kadın dernekleriyle iş birliği protokolü imzalayarak, birlikte çok güzel işlerin altına imza atıyoruz. Kadınlar var oldukça projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Altınşehir Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği'nin kadın, çocuk ve yaşlıların refahını artırma hedefiyle kurulduğunu ifade eden Dernek Başkanı Umut Aydos ise, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti. Dernekte el işi kurslarının verilmeye başladığını belirten Aydos, gelen talep doğrultusunda farklı kursların da verileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Zafer Yıldız, Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal, Altınşehir Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri ve kadınlarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Açılışta Nilüfer Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi Ritim Grubu ile Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de performans sergiledi.