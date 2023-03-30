Nilüfer Belediyesi'nden binlerce haneye erzak desteği

Un, yağ, şeker, bakliyat gibi ürünlerin yer aldığı erzak paketi, maddi yetersizliği bulunan binlerce haneye teslim ediliyor.

Ramazan ayı boyunca aşevinde vatandaşlara iftar yemeği ikramında bulunan Nilüfer Belediyesi, maddi yetersizliği bulunan vatandaşlara da erzak desteğinde bulunuyor. Ramazan ayı süresince yapılacak bu destekten, talep eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar faydalanıyor. Kaliteli ve besin değeri yüksek ürünlerin yer aldığı erzak paketleri, talep eden ve mahalle muhtarlarının da yönlendirmesiyle ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara teslim ediliyor. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin (NİLKOOP) ürettiği buğdaylardan elde edilen un ile bu unları kullanarak yapılan erişte, tarhana gibi ürünlerin yanı sıra yağ, salça, çay, tuz ve bakliyat ürünlerinin yer aldığı erzak paketleri, her gün yüzlerce aileye ulaştırılıyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin 64 mahallesinde talepte bulunan binlerce aileye, erzak paketlerini teslim ediyor.

Nilüfer'de ramazan ayının dayanışma ruhu içinde geçtiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Ramazan ayının yardımlaşma-paylaşma ruhu, Nilüfer'de yoğun bir şekilde yaşanıyor. Üçevler Mahallesi'nde hizmete açtığımız aşevimizde vatandaşlarımızla her akşam iftar sofrasında buluşurken, diğer bir yandan da ihtiyaç sahibi hanelere erzak paketi dağıtımımıza başladık. Mart ayı başında muhtarlıklara giderek erzak paketi talebinde bulunan binlerce yurttaşımıza, hazırladığımız erzak kolilerini teslim ediyoruz” diye konuştu.