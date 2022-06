Nilüfer Belediyesi'nden BUÜ'ye özel destek

Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) Görükle Kampüsü içerisinde devam eden Dijital Eğitim Merkezi (DieM) binasının inşaatına destek verecek.

BUÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü'nün ‘Güvenli İnşaat İçin Bilinçli Kadro' hedefiyle hayata geçirdiği Europe Aid /162207/ID/ACT-TR - 179 No'lu proje çerçevesinde kampüs içinde yapılan Dijital Eğitim Merkezi'nin inşaat çalışmalarına Nilüfer Belediyesi katkı sağlayacak. İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem arasında imzalandı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü'nün yürüttüğü Avrupa Birliği projesi çerçevesinde Türkiye ve Avrupa'da başka bir örneği bulunmayan özel bir bina inşa ettiklerinin altını çizdi. İnşaat sektöründe çalışacak personelin bilinçlendirilmesi ve iş kazalarını ciddi oranda düşürmesini hedefledikleri proje için uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini aktaran Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Üniversitemiz, kalifiye personel konusunda özel bir noktaya gelecek. Sektöre yetişmiş ve bilinçli eleman temini sağlayacağız. İş kazalarının azaltılması noktasında parmakla gösterilecek özel bir projenin inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Projenin zamanında tamamlanması ve biran önce hizmete açılması için Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem'den destek istedik. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı. Destekleri ile en kısa sürede çalışmayı bitireceğimize inanıyoruz. Sayın Başkan'a ve tüm ekibine hassasiyetleri ve işbirlikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Destek devam edecek

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kendileri için aynı bir yeri olduğunu vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise Üniversiteye her anlamda destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Erdem; “Maddi ve manevi anlamda her zaman Üniversitemizin yanında olmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ve burada eğitim gören öğrencilerin faydalanabileceği çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Bilimsel ve akademik anlamda yine desteklerimiz oldu. Üniversitemiz ile birlikte yürütülecek her projeye destek verdik. Bundan sonra da seve seve destek vermeye devam edeceğiz. Bu desteği de artırarak devam ettirmekte kararlıyız. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Türkiye'ye örnek olacak Dijital Eğitim Merkezi'nin inşaatına da belediye olarak destek vermeyi uygun gördük. Binanın tamamlanmasının ardından da bu proje özelinde işbirliklerimiz olacak. Üniversite ve kent dinamikleri arasındaki ilişkinin güçlenmesi her açıdan Bursa'nın faydasına olacaktır. Bizler de bu noktada üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. İşbirliği protokolünün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi, BUÜ Dijital Eğitim Merkezi'nin hizmete açılmasının ardından vereceği eğitimlerden de yararlanabilecek.