Nilüfer Belediyesi'nden engelli öğrencilere sınav desteği

Nilüfer Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan engelli bireylere, ulaşım desteği vererek evlerinden alıp sınav merkezlerine ulaştırdı.

Her koşulda engelli bireylerin yanında olan Nilüfer Belediyesi, sınav gününde de ihtiyaç duyanların yardımına koştu. Nilüfer Belediyesi, cumartesi-pazar olmak üzere iki gün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan engelli bireylerden talep edenlere, ulaşım imkanı sağladı.

Sınava katılacak olan bireyler, yapılan duyuru üzerine sınav öncesinde Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nü arayarak, servis talebinde bulundu. Sınav günü Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin özel donanımlı araçları ve görevli personel de, belirlenen saatlerde engelli bireyleri evlerinden alarak, Nilüfer'in yanı sıra diğer ilçelerde de yer alan sınav merkezlerine ulaştırdı. Sınavın ardından merkezlerden alınan engelli bireyler, sorunsuz bir şekilde tekrar evlerine götürüldü. Hizmetten yararlanan vatandaşlar, sağlanan destek için Nilüfer Belediyesi ve Başkan Turgay Erdem'e teşekkür etti.